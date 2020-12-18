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Вакцина Moderna пройшла перший етап затвердження у США

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 18 грудня 2020 09:40
Вакцина Moderna пройшла перший етап затвердження у США Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність коронавірусної вакцини Moderna. Її можна використовувати людям від 18 років.

Про це повідомляє BBC.

Експерти підтвердили ефективність використання препарату для запобігання зараженню у людей від 18 років.

"Вакцина проти коронавірусу Moderna в четвер отримала зелене світло від FDA", - зазначається в повідомленні.

Таким чином, це рішення стало першим кроком для затвердження препарату американським регулятором.

Зазначається, що за неофіційною інформацією, FDA вже в п'ятницю планує провести засідання, щоб видати офіційний дозвіл на вакцину.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) може схвалити вакцину від коронавірусу mRNA-1273 компанії Moderna вже на початку січня. Питання схвалення вакцини Moderna агентство розгляне на засіданні 6 січня 2021 року.

Розроблена компанією Moderna вакцина від коронавірусу здатна забезпечити імунітет щонайменше на три місяці. Хоч кількість антитіл в людини зменшується, але їх кількість достатня, щоб боротися з вірусом.

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