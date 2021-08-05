ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вакцина Moderna зберегла 93%-ву ефективність через півроку після щеплення

Новость на русском →
Україна, Четвер 05 серпня 2021 14:46
Вакцина Moderna зберегла 93%-ву ефективність через півроку після щеплення Фото: ефективність щеплення Moderna майже не падає з часом (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Компанія Moderna заявила, що її щеплення від COVID-19 була ефективна приблизно на 93% через шість місяців після другої дози. Це практично не відрізняється в порівнянні з ефективністю 94%, про яку повідомлялося в її первісному клінічному випробуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначає агентство, це вигідно відрізняється від даних Pfizer і BioNTech, які минулого тижня заявили, що ефективність їх вакцини падала приблизно на 6% кожні два місяці, знижуючись приблизно до 84% через шість місяців після другого щеплення.

Вакцини Moderna і Pfizer-BioNTech засновані на технології інформаційної РНК (мРНК).

"Наша вакцина COVID-19 демонструє стійку ефективність 93% протягом шести місяців, але ми розуміємо, що варіант Delta являє собою серйозну нову загрозу, тому ми повинні зберігати пильність", - сказав генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

Однак перед зимовим сезоном буде потрібно ще одна доза, оскільки рівень антитіл, ймовірно, знизиться, заявили в Moderna.

Цей коментар прозвучав в той час, коли представники охорони здоров'я в усьому світі обговорюють, чи є додаткові дози безпечними, ефективними і необхідними, навіть коли вони застосуються для боротьби з швидко поширюється варіантом коронавірусу Delta.

Тим часом, Pfizer планує запросити дозвіл на третю щеплення пізніше цього місяця, а деякі країни, такі як Ізраїль, почали або планують почати робити щеплення літнім або вразливим людям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина Вакцинація COVID-19
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус