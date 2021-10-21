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Вакцина Pfizer на 90% эффективна среди подростков, - исследование

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Четверг 21 октября 2021 14:56
Вакцина Pfizer на 90% эффективна среди подростков, - исследование Фото: вакцина Pfizer показала высокую эффективность среди подростков (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer на 90% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет. В том числе, против штамма "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Согласно крупному исследованию израильской компании Clalit, Гарвардского университета и Бостонской детской больницы, основанном на анализе данных почти 200 000 подростков, у тех, кто получил прививку, вероятность заражения коронавирусом ниже на 90%

Исследование проводилось в то время, когда вариант "Дельта" был доминирующим штаммом коронавируса в Израиле. Это также привело исследователей к выводу о том, что вакцина так же эффективна против мутаций, как и против более ранних версий.

"Наши результаты показывают, что вакцина мРНК BNT162b2 была высокоэффективной в первые несколько недель после вакцинации как против инфекции, так и против симптоматического COVID-19 с "Дельта"-вариантом среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет", - говорится в исследовании.

Согласно анализу, подростки, вакцинированные в период с 8 июня по 14 сентября, имели на 59% меньше шансов заразиться коронавирусом, чем подростки из непривитой контрольной группы, через две недели после получения первой дозы и на 57% реже проявляли симптомы COVID-19. А через неделю после второй дозы эти цифры выросли до 90% и 93% соответственно.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украине могут принять решение о вакцинации подростков уже на этой неделе.

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