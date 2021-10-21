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Вакцина Pfizer на 90% ефективна серед підлітків, - дослідження

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Четвер 21 жовтня 2021 14:56
Вакцина Pfizer на 90% ефективна серед підлітків, - дослідження Фото: вакцина Pfizer показала високу ефективність серед підлітків (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Вакцина від коронавірусу американської компанії Pfizer на 90% ефективна серед підлітків у віці від 12 до 18 років. У тому числі, проти штаму "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Згідно з великим дослідженням ізраїльської компанії Clalit, Гарвардського університету і Бостонської дитячої лікарні, заснованому на аналізі даних майже 200 000 підлітків, у тих, хто отримав щеплення, ймовірність зараження коронавірусом нижче на 90%

Дослідження проводилося в той час, коли варіант "Дельта" був домінуючим штамом коронавірусу в Ізраїлі. Це також привело дослідників до висновку, що вакцина настільки ж ефективна проти мутацій, як і проти попередніх версій.

"Наші результати показують, що вакцина мРНК BNT162b2 була високоефективною в перші кілька тижнів після вакцинації як проти інфекції, так і проти симптоматичного COVID-19 з "Дельта"-варіантом серед підлітків у віці від 12 до 18 років", - йдеться в дослідженні.

Згідно з аналізом, підлітки, вакциновані в період з 8 червня по 14 вересня, мали на 59% менше шансів заразитися коронавірусом, ніж підлітки з нещепленої контрольної групи, через два тижні після отримання першої дози і на 57% рідше проявляли симптоми COVID-19. А за тиждень після другої дози ці цифри зросли до 90% і 93% відповідно.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні можуть прийняти рішення про вакцинацію підлітків вже на цьому тижні.

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