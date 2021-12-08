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Вакцина Pfizer против "Омикрона". Для защиты рекомендуют сократить интервал между дозами

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Среда 08 декабря 2021 17:55
Вакцина Pfizer против "Омикрона". Для защиты рекомендуют сократить интервал между дозами Фото: (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Бывший исполнительный директор компании BioNTech Угур Шахин рассказал, какой интервал должен быть между второй и третьей дозами вакцины Pfizer, чтобы обеспечить лучшую защиту от штамма "Омикрон". По его словам, очевидно, что вакцинация должна быть трехдозовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Шахин заявил журналистам, что интервал между второй и третьей дозами может быть сокращен как минимум до трех месяцев. Это поможет обеспечить защиту от вируса в зимний сезон.

Он также добавил, что новые данные вызовут дискуссию о продвижении третьей вакцины, доступной в настоящее время.

"Мы считаем, что это правильный путь. Совершенно очевидно, что наша вакцина от варианта "Омикрон" должна быть трехдозовой", - подчеркнул Шахин.

Напомним, американская транснациональная фармкомпания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech отмечают, что продолжают работать над разработкой вакцины от нового штамма "Омикрон". Поставка препарата может начаться в марте 2022 года.

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