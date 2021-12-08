Вакцина Pfizer проти "Омікрону". Для захисту рекомендують скоротити інтервал між дозами

Колишній виконавчий директор компанії BioNTech Угур Шахін розповів, який інтервал повинен бути між другою і третьою дозами вакцини Pfizer, щоб забезпечити кращий захист від штаму "Омікрон" . За його словами, очевидно, що вакцинація має бути тридозовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Шахін заявив журналістам, що інтервал між другою та третьою дозами може бути скорочений як мінімум до трьох місяців. Це допоможе забезпечити захист від вірусу у зимовий сезон.

Він також додав, що нові дані викличуть дискусію про просування третьої вакцини, яка є нині доступною.

"Ми вважаємо, що це правильний шлях. Цілком очевидно, що наша вакцина від варіанту "Омікрон" має бути тридозовою", - наголосив Шахін.