Вакцина Pfizer стала доступной в центрах COVID-вакцинации в Украине. Первым городом, в котором прививали население этой вакциной, стал Чернигов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской городской больницы №2 Владислава Кухара в Facebook.

Кухар сообщил, что 10 июля прошел первый день вакцинации вакциной Pfizer в Чернигове.

"Сегодня Чернигов стал первым городом в Украине, в котором проводили прививки вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации", - сообщает медик.

По его словам, в Чернигове 686 человек вакцинировались вакциной Pfizer в торговом центре Hollywood и еще 420 человек получили прививки в ЦУМ Чернигова. А вот желающих получить вакцину CoronaVac в этот день оказалось не так уж много - всего 194 человека за день.

"По этой статистике мы видим, что жители нашего города больше доверяют вакцине Pfizer", - отметил Кухар.

11 июля вакцинация продолжится в Чернигове в пунктах массовой вакцинации. Они размещены в торговых центрах Чернигова - ЦУМ и Hollywood. Вакцинировать население будут вакциной Pfizer с 10:00 до 16:00.

На прошлых выходных центры массовой вакцинации Чернигова делали по 400 прививок в день вакциной CoronaVac.