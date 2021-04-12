По состоянию на 12 апреля вакцина Sinovac прошла лабораторный контроль в Украине. Но сама вакцинация этим препаратом еще не началась.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Министерстве здравоохранения.
При этом, по словам собеседника, вакцинация препаратом пока еще не началась.
"Сейчас ее отгружают для отправки в регионы", - уточнил источник.
При этом народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила в Telegram, что вакцинация якобы уже началась.
"Завершился лабораторный контроль вакцины против COVID-19 китайского производства Sinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах", - отметила нардеп.
Она также подчеркнула, что этой вакциной будут прививать маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры.
Напомним, ранее в Центре по контролю за заболеваниями Китая признали, что китайские вакцины от коронавируса не обеспечивают высокого уровня защиты от COVID-19. В компании Sinovac Biotech уже заявили, что эффективность вакцины можно повысить, если увеличить интервал между двумя дозами. На сегодняшний день он составляет 14 дней.
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что вакцину CoronaVac (торговое наименование продукта компании Sinovac) 12 апреля только развезут по регионам Украины.