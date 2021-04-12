Вакцина Sinovac прошла лабораторный контроль в Украине

При этом, по словам собеседника, вакцинация препаратом пока еще не началась.

"Сейчас ее отгружают для отправки в регионы", - уточнил источник.

При этом народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила в Telegram, что вакцинация якобы уже началась.

"Завершился лабораторный контроль вакцины против COVID-19 китайского производства Sinovac. Сегодня начата вакцинация данным препаратом в областях и регионах", - отметила нардеп.

Она также подчеркнула, что этой вакциной будут прививать маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры.