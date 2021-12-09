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Вакцинации недостаточно. Румыния обновила правила въезда на территорию страны

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Румыния, Четверг 09 декабря 2021 10:37
Вакцинации недостаточно. Румыния обновила правила въезда на территорию страны Фото: Румыния обновила правила въезда на территорию страны (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Румыния обновила правила въезда на территорию страны в условиях пандемии COVID-19. Теперь от въезжающих будут требовать не только сертификат о вакцинации, но и ПЦР-тест.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"В период с 00:00 10.12.2021 года по 24:00 08.01.2022 года, въезд на территорию Румынии, без необходимости прохождения 14-дневной изоляции по домашнему/задекларированному адресу, возможен только для лиц, которые кроме сертификата, имеют справку об отрицательном результате теста RT-PCR на заражение вирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что тест должен быть проведен не более чем за 48 часов до въезда на территорию Румынии.

Напомним, правительство Румынии ослабило COVID-ограничения на период новогодних и рождественских праздников. Планируется отменить ночной комендантский часа для невакцинированных и разрешить посещать торговые центры и гостиницы тем, кто имеет негативные тесты, а не только для вакцинированных и выздоровевших.

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