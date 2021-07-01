Не только после вакцинации. Кто и как может получить COVID-сертификаты

По его словам, сгенерировать электронный сертификат в тестовом режиме уже можно на портале "Дія".

"Если человек вакцинирован, то его данные есть в системе здравоохранения. Он может дать запрос через "Дію", которая синхронизируется с охранной системой и вытянет данные", - отметил Родина.

В дальнейшем документ можно будет использовать для выезда за границу после взаимного признания COVID-сертификатов. Но для его получения необязательно проходить вакцинацию. Сертификат выдается на основании: