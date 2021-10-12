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Вакцинация более 70%: в Сиднее открыли бары и спортзалы для людей с прививками

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Австралия, Вторник 12 октября 2021 02:38
Вакцинация более 70%: в Сиднее открыли бары и спортзалы для людей с прививками Фото: Сидней ослабил карантин для вакцинированных людей (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Крупнейший город Австралии Сидней ослабил карантинные ограничения. Там более 70% населения вакцинировались от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Вакцинация в штате Новый Южный Уэльс достигла необходимого уровня для ослабления карантинных ограничений. По состоянию на 11 октября там вакцинировали полностью 73,5% населения от 16 лет и более 90% получили одну дозу вакцины.

В связи с этим крупнейший город Австралии открыл бары, рестораны, парикмахерские и тренажерные залы для вакцинированных граждан. И власти обещают новые возможности при достижении 80% вакцинации. Если это произойдет, то жители Нового Южного Уэльса смогут свободно выезжать за границу, что не было возможным с марта прошлого года.

Издание пишет, что и открытие заведений было примечательным для жителей мегаполиса. Некоторые предприятия открывались в полночь по требованию людей, которым не терпелось насладиться своей свободой.

Власти сообщают, что благодаря вакцинации уровень заболеваемости заметно сократился - за сутки в штате зафиксировано 496 новых случаев инфицирования и восемь случаев смерти.

"Так что это положительно и вселяет надежду и уверенность, поскольку мы открываемся размеренно, и мы находимся в очень хорошем положении для обеспечения безопасности людей", - заявил премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте.

Напомним, что в Сиднее ввели ограничения для невакцинированных граждан. Им запретили ходить по кафе и магазинам.

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