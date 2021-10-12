Вакцинація більше 70%: у Сіднеї відкрили бари та спортзали для людей з щепленнями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Вакцинація в штаті Новий Південний Уельс досягла необхідного рівня для ослаблення карантинних обмежень. Станом на 11 жовтня там вакцинували повністю 73,5% населення від 16 років і понад 90% отримали одну дозу вакцини.

У зв'язку з цим найбільше місто Австралії відкрило бари, ресторани, перукарні та тренажерні зали для вакцинованих громадян. І влада обіцяє нові можливості при досягненні 80% вакцинації. Якщо це станеться, то жителі Нового Південного Уельсу зможуть вільно виїжджати за кордон, що не було можливим з березня минулого року.

Видання пише, що і відкриття закладів було примітним для жителів мегаполісу. Деякі підприємства відкривалися опівночі на вимогу людей, яким не терпілося насолодитися своєю свободою.

Влада повідомляє, що завдяки вакцинації рівень захворюваності помітно скоротився - за добу в штаті зафіксовано 496 нових випадків інфікування і вісім випадків смерті.

"Так що це позитивно і вселяє надію і впевненість, оскільки ми відкриваємося розмірено, і ми знаходимося в дуже хорошому становищі для забезпечення безпеки людей", - заявив прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу Домінік Перротте.