UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вакцинация более 70%: в Сиднее открыли бары и спортзалы для людей с прививками

Автор: Наталья Скороход

Крупнейший город Австралии Сидней ослабил карантинные ограничения. Там более 70% населения вакцинировались от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Вакцинация в штате Новый Южный Уэльс достигла необходимого уровня для ослабления карантинных ограничений. По состоянию на 11 октября там вакцинировали полностью 73,5% населения от 16 лет и более 90% получили одну дозу вакцины.

В связи с этим крупнейший город Австралии открыл бары, рестораны, парикмахерские и тренажерные залы для вакцинированных граждан. И власти обещают новые возможности при достижении 80% вакцинации. Если это произойдет, то жители Нового Южного Уэльса смогут свободно выезжать за границу, что не было возможным с марта прошлого года.

Издание пишет, что и открытие заведений было примечательным для жителей мегаполиса.

Власти сообщают, что благодаря вакцинации уровень заболеваемости заметно сократился - за сутки в штате зафиксировано 496 новых случаев инфицирования и восемь случаев смерти.

"Так что это положительно и вселяет надежду и уверенность, поскольку мы открываемся размеренно, и мы находимся в очень хорошем положении для обеспечения безопасности людей", - заявил премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перротте.

Напомним, что в Сиднее ввели ограничения для невакцинированных граждан. Им запретили ходить по кафе и магазинам.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусКарантин