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Вакцинация от COVID-19 в Киеве: за полтора часа вакцинировали 30 медиков

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 12:41
Вакцинация от COVID-19 в Киеве: за полтора часа вакцинировали 30 медиков Фото: вакцинация от коронавируса в Киеве (КГГА)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 11:30 в Киеве вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) вакцинировали 30 мобильных бригад медиков по иммунизации и Александровской больницы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что на базе Александровской больницы в прошлом году было пролечено около 7 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Все вакцинированные чувствуют себя хорошо.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург заявила, что Киев готовился к вакцинации. Для этого в столице было сформировано 15 мобильных бригад по иммунизации. Медики мобильных бригад прошли и будут проходить соответствующее обучение на национальном уровне по иммунизации населения от COVID-19 вакцинами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

"Подготовлено 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах. Также подготовлено 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 на базе ЦПМСП города. Дополнительные пункты понадобились, чтобы не мешать процессу обязательной плановой вакцинации по календарю в имеющихся 138 кабинетах прививок", - говорится в сообщении.

Одним из первых вакцинированных стал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской клинической больницы Алексей Куценко. Он вспомнил, что первые в стране пациенты, больные COVID-19, были именно в Александровской больнице. Первый пациент - 20 марта прошлого года. Первый летальный случай - уже в апреле 2020 года.

"Практически год мы занимаемся лечением ковидных больных и видим, к каким последствиям может привести болезнь. Лично передо мной не стоял вопрос: вакцинироваться или нет. Я решил самостоятельно, что вакцинация необходима. Необходима массовая вакцинация населения Украины для того, чтобы сбить шквал ковидной инфекции. К сожалению, люди предвзято относятся к вакцинации. Надеюсь, наш пример станет положительным и будет аргументом для тех, кто сомневается", - отметил Куценко.

Отметим, 24 февраля в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса.

Первым в Украине вакцину от COVID получил реаниматолог из Черкасской области.

Всего за прошедшие сутки в Украине сделали 159 прививок от коронавируса. Больше всего вакцинировали в первый день в Черкасской области.

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