В Киеве стартовала вакцинация. Сделали первую прививку от коронавируса
Вакцинация от коронавируса началась в Киеве 25 февраля. Первым прививку получил заведующий больницы.
Об этом сообщили в эфире телеканала "Киев".
Заведующего отделением Александровской клинической больницы Алексея Куценко первого вакцинировали. Он уже болел коронавирусом в ноябре.
Куценко рассказал, что чувствует себя хорошо после вакцинации.
В Киеве началась вакцинация 25 февраля.
Напомним, в Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса. Первым вакцину от COVID-19 получил детский врач-анестезиолог Александр Теслицкий.
Отметим, вчера в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса.
Первым в Украине вакцину от COVID получил реаниматолог из Черкасской области.
Всего за прошедшие сутки в Украине сделали 159 прививок от коронавируса. Больше всего вакцинировали в первый день в Черкасской области.