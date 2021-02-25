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В Киеве стартовала вакцинация. Сделали первую прививку от коронавируса

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 10:15
В Киеве стартовала вакцинация. Сделали первую прививку от коронавируса Фото: врач (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Вакцинация от коронавируса началась в Киеве 25 февраля. Первым прививку получил заведующий больницы.

Об этом сообщили в эфире телеканала "Киев".

Заведующего отделением Александровской клинической больницы Алексея Куценко первого вакцинировали. Он уже болел коронавирусом в ноябре.

Куценко рассказал, что чувствует себя хорошо после вакцинации.

В Киеве началась вакцинация 25 февраля.

Напомним, в Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса. Первым вакцину от COVID-19 получил детский врач-анестезиолог Александр Теслицкий.

Отметим, вчера в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса.

Первым в Украине вакцину от COVID получил реаниматолог из Черкасской области.

Всего за прошедшие сутки в Украине сделали 159 прививок от коронавируса. Больше всего вакцинировали в первый день в Черкасской области.

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