Вакцинация от COVID-19 спасла жизни почти полмиллиона человек в Европе, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения высоко оценивает результаты вакцинации от коронавируса в Европе . По данным организации, благодаря вакцинам удалось спасти жизни почти полмиллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF News .

Европейское бюро ВОЗ в Копенгагене (Дания) опубликовало отчет, согласно которому с начала кампании вакцинации было спасено 470 000 жизней в возрастной группе старше 60 лет примерно в 30 европейских странах.

Исследование показывает, что вакцины от коронавируса действительно защищает людей от смертности и тяжелых случаев заболеваемости.

"Они спасают жизни, предлагая высокий уровень защиты от тяжелых течений и смерти", - сказал глава европейской ВОЗ Ханс Клюге.

Он также отметил, что в странах, где уровень вакцинации низкий, смертей от коронавируса было больше.