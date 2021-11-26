Вакцинация от COVID-19 спасла жизни почти полмиллиона человек в Европе, - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения высоко оценивает результаты вакцинации от коронавируса в Европе. По данным организации, благодаря вакцинам удалось спасти жизни почти полмиллиона человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF News.
Европейское бюро ВОЗ в Копенгагене (Дания) опубликовало отчет, согласно которому с начала кампании вакцинации было спасено 470 000 жизней в возрастной группе старше 60 лет примерно в 30 европейских странах.
Исследование показывает, что вакцины от коронавируса действительно защищает людей от смертности и тяжелых случаев заболеваемости.
"Они спасают жизни, предлагая высокий уровень защиты от тяжелых течений и смерти", - сказал глава европейской ВОЗ Ханс Клюге.
Он также отметил, что в странах, где уровень вакцинации низкий, смертей от коронавируса было больше.
"В некоторых странах без вакцин сегодня число погибших было бы вдвое больше", - сказал он.
Напомним, что в Европе разрешили вакцинацию детей с пяти лет вакциной Pfizer. Такое решение приняло ЕМА.