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Вакцинация от COVID-19 спасла жизни почти полмиллиона человек в Европе, - ВОЗ

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Дания, Пятница 26 ноября 2021 07:07
Вакцинация от COVID-19 спасла жизни почти полмиллиона человек в Европе, - ВОЗ Фото: ВОЗ высоко оценивает результаты вакцинации в Европе (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Всемирная организация здравоохранения высоко оценивает результаты вакцинации от коронавируса в Европе. По данным организации, благодаря вакцинам удалось спасти жизни почти полмиллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF News.

Европейское бюро ВОЗ в Копенгагене (Дания) опубликовало отчет, согласно которому с начала кампании вакцинации было спасено 470 000 жизней в возрастной группе старше 60 лет примерно в 30 европейских странах.

Исследование показывает, что вакцины от коронавируса действительно защищает людей от смертности и тяжелых случаев заболеваемости.

"Они спасают жизни, предлагая высокий уровень защиты от тяжелых течений и смерти", - сказал глава европейской ВОЗ Ханс Клюге.

Он также отметил, что в странах, где уровень вакцинации низкий, смертей от коронавируса было больше.

"В некоторых странах без вакцин сегодня число погибших было бы вдвое больше", - сказал он.

Напомним, что в Европе разрешили вакцинацию детей с пяти лет вакциной Pfizer. Такое решение приняло ЕМА.

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