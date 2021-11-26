Вакцинація від COVID-19 врятувала життя майже півмільйона людей у Європі, - ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я високо оцінює результати вакцинації від коронавірусу в Європі. За даними організації, завдяки вакцинам вдалося врятувати життя майже півмільйона людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF News.
Європейське бюро ВООЗ в Копенгагені (Данія) опублікувало звіт, згідно з яким з початку кампанії вакцинації було врятовано 470 000 життів у віковій групі старше 60 років приблизно в 30 європейських країнах.
Дослідження показує, що вакцини від коронавірусу дійсно захищає людей від смертності та важких випадків захворюваності.
"Вони рятують життя, пропонуючи високий рівень захисту від важких течій і смерті", - сказав глава європейської ВООЗ Ханс Клюге.
Він також зазначив, що в країнах, де рівень вакцинації низький, смертей від коронавірусу було більше.
"У деяких країнах без вакцин сьогодні число загиблих було б удвічі більше", - сказав він.
Нагадаємо, що у Європі дозволили вакцинацію дітей з п'яти років вакциною Pfizer. Таке рішення прийняло ЕМА.