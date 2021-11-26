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Вакцинація від COVID-19 врятувала життя майже півмільйона людей у Європі, - ВООЗ

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Данія, П'ятниця 26 листопада 2021 07:07
Вакцинація від COVID-19 врятувала життя майже півмільйона людей у Європі, - ВООЗ Фото: ВООЗ високо оцінює результати вакцинації в Європі (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Всесвітня організація охорони здоров'я високо оцінює результати вакцинації від коронавірусу в Європі. За даними організації, завдяки вакцинам вдалося врятувати життя майже півмільйона людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF News.

Європейське бюро ВООЗ в Копенгагені (Данія) опублікувало звіт, згідно з яким з початку кампанії вакцинації було врятовано 470 000 життів у віковій групі старше 60 років приблизно в 30 європейських країнах.

Дослідження показує, що вакцини від коронавірусу дійсно захищає людей від смертності та важких випадків захворюваності.

"Вони рятують життя, пропонуючи високий рівень захисту від важких течій і смерті", - сказав глава європейської ВООЗ Ханс Клюге.

Він також зазначив, що в країнах, де рівень вакцинації низький, смертей від коронавірусу було більше.

"У деяких країнах без вакцин сьогодні число загиблих було б удвічі більше", - сказав він.

Нагадаємо, що у Європі дозволили вакцинацію дітей з п'яти років вакциною Pfizer. Таке рішення прийняло ЕМА.

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