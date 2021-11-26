Вакцинація від COVID-19 врятувала життя майже півмільйона людей у Європі, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я високо оцінює результати вакцинації від коронавірусу в Європі . За даними організації, завдяки вакцинам вдалося врятувати життя майже півмільйона людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF News .

Європейське бюро ВООЗ в Копенгагені (Данія) опублікувало звіт, згідно з яким з початку кампанії вакцинації було врятовано 470 000 життів у віковій групі старше 60 років приблизно в 30 європейських країнах.

Дослідження показує, що вакцини від коронавірусу дійсно захищає людей від смертності та важких випадків захворюваності.

"Вони рятують життя, пропонуючи високий рівень захисту від важких течій і смерті", - сказав глава європейської ВООЗ Ханс Клюге.

Він також зазначив, що в країнах, де рівень вакцинації низький, смертей від коронавірусу було більше.