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Вакцинация от COVID. Еще 66 тысяч человек получили прививку: большинство - вторую дозу

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Киев, Четверг 17 февраля 2022 08:36
Вакцинация от COVID. Еще 66 тысяч человек получили прививку: большинство - вторую дозу Фото: еще 66 тысяч человек привились от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса более 66 тысяч человек. Из них большинство получили вторую прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 16 февраля в Украине 66 082 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 18 504 человека, вторую дозу - 28 948 человек, дополнительную дозу получили 606 человек, а бустерную - 18 024.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 631 689 человек.

Из них получили первую дозу - 15 631 687 человек, получили две дозы - 15 043 831 человек, дополнительную дозу - 25 353 человека, а бустерную - 617 082. Всего проведено 31 317 953 прививки.

Напомним, в Минцифры обратились к украинцам, которые не могли сгенерировать сертификат о выздоровлении от COVID и бустерной дозе.

Добавим, в Министерстве здравоохранения уточнили сроки введения бустерной дозы вакцины.

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