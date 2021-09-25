Вакцинация от COVID: в Украине сделали еще почти 160 тысяч прививок
Фото: еще почти 160 тысяч украинцев получили прививки от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки, 24 сентября, сделали 159 004 прививок от коронавируса. Более 90 тысяч украинцев получили первую дозу вакцины от COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Так, за вчера первую прививку получили 96 885 человек, а завершили курс вакцинации - 62 119 граждан.
В течение суток работали 966 мобильных бригад, 2 977 пунктов прививки и 345 центров вакцинации.
С начала вакцинальной кампании:
- 6 720 913 человек - получили первую дозу;
- 5 418 078 человек - получили две дозы.