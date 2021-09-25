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Вакцинация от COVID: в Украине сделали еще почти 160 тысяч прививок

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Украина, Суббота 25 сентября 2021 09:05
Вакцинация от COVID: в Украине сделали еще почти 160 тысяч прививок Фото: еще почти 160 тысяч украинцев получили прививки от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине за минувшие сутки, 24 сентября, сделали 159 004 прививок от коронавируса. Более 90 тысяч украинцев получили первую дозу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Так, за вчера первую прививку получили 96 885 человек, а завершили курс вакцинации - 62 119 граждан.

В течение суток работали 966 мобильных бригад, 2 977 пунктов прививки и 345 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании:

  • 6 720 913 человек - получили первую дозу;
  • 5 418 078 человек - получили две дозы.
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