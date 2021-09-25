Вакцинація від COVID: в Україні зробили ще майже 160 тисяч щеплень
Фото: ще майже 160 тисяч українців отримали щеплення від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу, 24 вересня, зробили 159 004 щеплень від коронавірусу. Понад 90 тисяч українців отримали першу дозу вакцини від COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Так, за вчора перше щеплення отримали 96 885 людей, а завершили курс вакцинації - 62 119 громадян.
Протягом доби працювали 966 мобільних бригад, 2 977 пунктів щеплення та 345 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії:
- 6 720 913 людей - отримали першу дозу;
- 5 418 078 людей - отримали дві дози.