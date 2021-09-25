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Вакцинація від COVID: в Україні зробили ще майже 160 тисяч щеплень

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Україна, Субота 25 вересня 2021 09:05
Вакцинація від COVID: в Україні зробили ще майже 160 тисяч щеплень Фото: ще майже 160 тисяч українців отримали щеплення від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні за минулу добу, 24 вересня, зробили 159 004 щеплень від коронавірусу. Понад 90 тисяч українців отримали першу дозу вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Так, за вчора перше щеплення отримали 96 885 людей, а завершили курс вакцинації - 62 119 громадян.

Протягом доби працювали 966 мобільних бригад, 2 977 пунктів щеплення та 345 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії:

  • 6 720 913 людей - отримали першу дозу;
  • 5 418 078 людей - отримали дві дози.
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