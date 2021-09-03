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Вакцинация в Ивано-Франковске под угрозой увольнения нарушает права, - Денисова

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Ивано-Франковск, Пятница 03 сентября 2021 18:50
Вакцинация в Ивано-Франковске под угрозой увольнения нарушает права, - Денисова Фото: Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Увольнение работников исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска за отказ от вакцинации от COVID будет нарушением прав человека. Омбудсмен Людмила Денисова отреагировала на угрозы мэра Руслана Марцинкива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса омбудсмена.

Сообщается, что это реакция на сообщение Марцинкива в Facebook о том, что работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы. А в случае отказа от прививки, по его словам, их могут уволить.

В связи с этим Денисова отмечает, что ст. 43 Конституции гарантирует право каждого на труд и защиту от незаконного увольнения.

"Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины № 3018 "Об утверждении Дорожной карты по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 24 декабря 2020 года, вакцинация от коронавируса определена как добровольная для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда; прямое или косвенное ограничение прав работников, в том числе по состоянию здоровья, не допускается", - подчеркнула он.

При этом омбудсмен обратила внимание на то, что в своей резолюции ПАСЕ призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной, и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.

Напомним, ранее Марцинкив объявлял меры стимулирующего характера, чтобы жители Ивано-Франковска вакцинировались, но в конце августа начал угрожать увольнением работникам горсовета.

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