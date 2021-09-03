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Вакцинація в Івано-Франківську під загрозою звільнення порушує права, - Денісова

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Івано-Франківськ, П'ятниця 03 вересня 2021 18:50
Вакцинація в Івано-Франківську під загрозою звільнення порушує права, - Денісова Фото: Людмила Денісова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Звільнення працівників виконавчого комітету міськради Івано-Франківська за відмову від вакцинації від COVID буде порушенням прав людини. Омбудсмен Людмила Денісова відреагувала на погрози мера Руслана Марцінківа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу омбудсмена.

Повідомляється, що це реакція на повідомлення Марцінківа в Facebook про те, що працівники виконавчого комітету міськради повинні бути 100% вакциновані. А в разі відмови від щеплення, за його словами, їх можуть звільнити.

У зв'язку з цим Денісова зазначає, що ст. 43 Конституції гарантує право кожного на працю і захист від незаконного звільнення.

"Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України № 3018 "Про затвердження дорожньої карти щодо впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 24 грудня 2020 року, вакцинацію від коронавірусу визначено як добровільну для всіх груп населення та професійних груп. А Кодексом законів про працю України заборонена будь-яка дискримінація у сфері праці; пряме або непряме обмеження прав працівників, у тому числі за станом здоров'я, не допускається", - підкреслила він.

При цьому омбудсмен звернула увагу на те, що у своїй резолюції ПАРЄ закликає і рекомендує інформувати громадян про те, що вакцинація не є обов'язковою, і ніхто не може піддаватися політичному, соціальному чи іншому тиску для її проходження.

Нагадаємо, раніше Марцінків оголошував заходи стимулюючого характеру, щоб жителі Івано-Франківська вакцинувалися, але наприкінці серпня почав погрожувати звільненням працівникам міськради.

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