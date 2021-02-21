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Вакцинация в Израиле: после прививок риск COVID-заражений снизился на 95,8%

Новина українською → Иерусалим, Воскресенье 21 февраля 2021 10:35
Вакцинация в Израиле: после прививок риск COVID-заражений снизился на 95,8% Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Израиле значительно уменьшился риск заражения COVID-19 среди людей, которые получили оба приема вакцины Pfizer. Власть ожидает, что 95% израильтян в возрасте от 50 лет будут вакцинированы в течение ближайших двух недель.

Об этом сообщает Reuters.

Вместе с тем, эффективность вакцины в профилактике лихорадки или проблем с дыханием составила 98%, в предотвращении госпитализациям и смерти - 98,9%.

Выводы базируются на данных, собранных на национальном уровне об израильтянах, которые получили вторую дозу вакцины по крайней мере за две недели до оценки результатов.

До 30 января около 1,7 миллиона израильтян были дважды привиты.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ожидает, что 95% израильтян в возрасте от 50 лет будут вакцинированы в течение ближайших двух недель.

Напомним, в Израиле ослабили карантин для граждан, которые прошли COVID-вакцинацию.

Также Израиль представил "зеленый паспорт". Его получат привиты и переболевшие коронавирусом.

Кроме того, правительство Израиля приняло решение ослабить карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии. Меры ослабят с воскресенья, 21 февраля.

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