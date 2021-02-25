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Вакцинація від коронавірусу в Україні: як отримати другу дозу

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 18:24
Вакцинація від коронавірусу в Україні: як отримати другу дозу Фото: щеплення (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу AstraZeneca будуть робити мобільні групи у тих же медичних установах. Повторне щеплення буде проводитися через 4-12 тижнів після введення першої дози вакцини.

Про це РБК-Україна розповів координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

"Коли після першого уколу пройде необхідний проміжок часу - від 4 до 12 тижнів для AstraZeneca, ми формуємо графік і мобільні бригади повторно об'їжджають ті ж медичні заклади. І там вже роблять друге щеплення медикам", - пояснив він.

Животенюк також розповів, що робити тим громадянам, які не зможуть у цей час отримати другу дозу вакцини від коронавірусу.

"Якщо, наприклад, в цей час людина ніяк не може отримати другу дозу - це не проблема. Він зможе записатися і приїхати для уколу в іншу лікарню, яка за графіком буде проводити вакцинацію", - зазначив представник КМДА.

Нагадаємо, в Україні вже стартувала вакцинація від коронавірусу. РБК-Україна розповіло, де вже почали робити щеплення.

Додамо, у КМДА розповіли, які документи потрібно мати, щоб отримати щеплення від коронавірусу.

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