Вакцинація від коронавірусу в Україні: як отримати другу дозу

Щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу AstraZeneca будуть робити мобільні групи у тих же медичних установах. Повторне щеплення буде проводитися через 4-12 тижнів після введення першої дози вакцини.

Про це РБК-Україна розповів координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

"Коли після першого уколу пройде необхідний проміжок часу - від 4 до 12 тижнів для AstraZeneca, ми формуємо графік і мобільні бригади повторно об'їжджають ті ж медичні заклади. І там вже роблять друге щеплення медикам", - пояснив він.

Животенюк також розповів, що робити тим громадянам, які не зможуть у цей час отримати другу дозу вакцини від коронавірусу.

"Якщо, наприклад, в цей час людина ніяк не може отримати другу дозу - це не проблема. Він зможе записатися і приїхати для уколу в іншу лікарню, яка за графіком буде проводити вакцинацію", - зазначив представник КМДА.