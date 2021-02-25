Вакцинация от коронавируса в Украине: как получить вторую дозу

Прививку второй дозой вакцины от коронавируса AstraZeneca будут делать мобильные группы в тех же медицинских учреждениях. Повторная прививка будет проводиться через 4-12 недель после введения первой дозы вакцины.
Об этом РБК-Украина рассказал координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.
"Когда после первого укола пройдет необходимый промежуток времени - от 4 до 12 недель для AstraZeneca, мы формируем график и мобильные бригады повторно объезжают те же медицинские заведения. И там уже делают вторую прививку медикам", - объяснил он.
Животенюк также рассказал, что делать тем гражданам, которые не смогут в это время получить вторую дозу вакцины от коронавируса.
"Если, например, в это время человек никак не может получить вторую дозу - это не проблема. Он сможет записаться и приехать для укола в другую больницу, которая по графику будет проводить вакцинацию", - отметил представитель КГГА.
Напомним, в Украине уже стартовала вакцинация от коронавируса. РБК-Украина рассказало, где уже начали делать прививки.
Добавим, в КГГА рассказали, какие документы нужно иметь, чтобы получить прививку от коронавируса.