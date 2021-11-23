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Вакцинация Pfizer после одной или двух доз CoronaVac. Ученые оценили эффективность

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 14:08
Вакцинация Pfizer после одной или двух доз CoronaVac. Ученые оценили эффективность Фото: какая эффективность вакцинации Pfizer после одной или двух доз CoronaVac (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Смешанная схема вакцинации, когда первая доза была препаратом CoronaVac (Sinovac), а вторая - Comirnaty (Pfizer), эффективно нейтрализовала исходный "уханьский" штамм коронавируса. Также и все последующие штаммы коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на исследование на medRxiv

Исследование ученые из Таиланда показало, что смешанные схемы CoronaVac-Pfizer вызвали более высокий ответ антител и нейтрализующую их активность, чем две дозы CoronaVac.

Эффективность предотвращения COVID-19 с симптомами при этом, утверждают авторы, колебалась в пределах 65-83%.

Общая иммунная реакция антителами на схему CoronaVac-Pfizer была сопоставима с реакцией после двух доз Pfizer.

Напомним, Украина получила еще 159 тысяч доз вакцины CoronaVac в пределах COVAX.

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