Украина получила еще 159 тысяч доз вакцины CoronaVac в пределах COVAX

Украина получила 159 тысяч доз вакцины китайского производства CoronaVac в пределах COVAX. Доставил вакцину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

Вакцина CoronaVac (Vero Cell [Инактивированная]) одобрена ВОЗ для экстренного использования, что означает, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.

Как и другие вакцины и товары в рамках COVAX, Украина получает эту партию бесплатно.

Вместе с этой поставкой, на сегодняшний день ЮНИСЕФ доставил Украине 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.