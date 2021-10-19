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Вакцинация в шесть раз снижает риск заражения COVID-19

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Вторник 19 октября 2021 04:38
Вакцинация в шесть раз снижает риск заражения COVID-19 Фото: вакцинация в шесть раз снижает риск заражения COVID-19 (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Вакцины от COVID-19 снижают вероятность заражения в шесть раз, смерти - в одиннадцать. Это заявила профессор Школы общественного здравоохранения при Университете Джорджа Вашингтона Леанна Вен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Это означает, что если вы вакцинированы, у вас в шесть раз меньше риск заразиться COVID-19, чем у непривитых людей. И у вас в 11 раз меньше шансов умереть от COVID-19 по сравнению с непривитым человеком", - сказала она.

По ее словам, вакцины не защищают на 100%, как и любое лечение. "Но это не значит, что вакцина не работает или вам не следует ее принимать", - добавила Вен.

Она отметила, что некоторые люди более склонны к тяжелому течению болезни, несмотря на вакцинацию. По ее словам, люди старшего возраста и лица, имеющие сопутствующие болезни, "с большей вероятностью перенесут тяжелую форму заболевания и умрут в результате прорывных инфекций". Особому риску подвергаются люди с ослабленным иммунитетом.

Она напомнила, что именно что по этим причинам им рекомендуется получить третью дозу вакцины.

"Если вокруг вас много вирусов, это увеличивает ваши шансы заразиться. Проблема не в вакцине, а в том, что вокруг вас слишком много вируса. Вот почему главное - сделать прививку можно большему количеству людей. Это снижает уровень заражения и защищает всех", - отметила Вен.

Она добавила, что исследования в 13 штатах за шесть месяцев показало, что полностью вакцинированы лица составляли лишь 4% всех госпитализаций от коронавируса. Непривитые люди попадают в больницу из-за коронавируса в 17 раз чаще, чем полностью вакцинированные.

По словам Вен, в США возможна очередная волна роста заражения, поскольку полностью вакцинированы только 57% населения.

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