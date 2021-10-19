Вакцинація в шість разів знижує ризик зараження COVID-19

Вакцини від COVID-19 знижують ймовірність зараження в шість разів, смерті - в одинадцять. Це заявила професор Школи громадської охорони здоров'я при Університеті Джорджа Вашингтона Леанна Вен.

"Це означає, що якщо ви вакциновані, у вас в шість разів менше ризик заразитися COVID-19, ніж у нещеплених людей. І у вас в 11 разів менше шансів померти від COVID-19 в порівнянні з нещепленою особою", - сказала вона.

За її словами, вакцини не захищають на 100%, як і будь-яке лікування. "Але це не означає, що вакцина не працює або вам не слід її приймати", - додала Вен.

Вона зазначила, що деякі люди більш схильні до важкого перебігу хвороби, незважаючи на вакцинацію. За її словами, люди старшого віку та особи, які мають супутні хвороби, "з більшою ймовірністю перенесуть важку форму захворювання і помруть в результаті проривних інфекцій". Особливому ризику піддаються люди з ослабленим імунітетом.

Вона нагадала, що саме з цих причин їм рекомендується отримати третю дозу вакцини.

"Якщо навколо вас багато вірусів, це збільшує ваші шанси заразитися. Проблема не в вакцині, а в тому, що навколо вас занадто багато вірусу. Ось чому головне - зробити щеплення можна більшій кількості людей. Це знижує рівень зараження і захищає всіх", - зазначила Вен.

Вона додала, що дослідження в 13 штатах за шість місяців показало, що повністю вакциновані особи становили лише 4% всіх госпіталізацій від коронавірусу. Нещеплені люди потрапляють до лікарні через коронавірус в 17 разів частіше, ніж повністю вакциновані.

За словами Вен, в США можлива чергова хвиля зростання зараження, оскільки повністю вакциновані тільки 57% населення.