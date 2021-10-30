Вакцинация или тест. "Красная" зона существенно расширилась: где и какие ограничения ввели

Начиная с 30 октября, в "красную" зону эпидемической опасности попали уже 15 областей Украины. Ограничения в соответствующих регионах становятся более строгими, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Где и какие ограничения ввели - в подробностях материала РБК-Украина .

Какие области попали в "красную" зону по состоянию на 30 октября

Хмельницкая область; Киевская область; Одесская область; Херсонская область; Запорожская область; Донецкая область; Днепропетровская область; Сумская область; Николаевская область; Ровенская область; Житомирская область; Ивано-Франковская область; Луганская область; Львовская область; Черниговская область.

Какие ограничения действуют в "красной" зоне

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не имеет никаких новых ограничений после "желтого", поскольку он является сигналом для граждан о том, что их регион постепенно приближается к "красной" зоне.

Уже после перехода к последнему уровню эпидопасности, в области сохраняются предыдущие ограничения и добавляются новые - более строгие, а именно:

пребывание на территориях общего пользования разрешается исключительно в надетых средствах индивидуальной защиты;

заведения общепита не имеют права принимать посетителей;

ТРЦ, развлекательные заведения, заведения торговли и бытового обслуживания не имеют права принимать посетителей;

учреждения культуры не имеют права принимать посетителей, однако это не касается историко-культурных заповедников ;

; запрещается проведение массовых мероприятий, однако это не касается автоконцертов, автокинотеатров, производства аудиовизуальных произведений ;

; запрещается деятельность рынков, однако это не касается продовольственных ;

; учебные заведения идут на карантин, однако это не касается дошкольных заведений, спецучреждений и учреждений общего среднего образования ;

; запрещается работа подвесных канатных дорог.

В то же время в "красной" зоне запреты не применяются в случае, если 100% работников и посетителей:

прошли полный курс вакцинации против коронавируса и имеют документ, который это подтверждает;

имеют отрицательны результат теста на коронавирус;

имеют документ, подтверждающий выздоровление.

Фото: "красная" зона существенно расширилась в Украине (Getty Images)