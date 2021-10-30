Вакцинация или тест. "Красная" зона существенно расширилась: где и какие ограничения ввели
Начиная с 30 октября, в "красную" зону эпидемической опасности попали уже 15 областей Украины. Ограничения в соответствующих регионах становятся более строгими, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Где и какие ограничения ввели - в подробностях материала РБК-Украина.
Какие области попали в "красную" зону по состоянию на 30 октября
- Хмельницкая область;
- Киевская область;
- Одесская область;
- Херсонская область;
- Запорожская область;
- Донецкая область;
- Днепропетровская область;
- Сумская область;
- Николаевская область;
- Ровенская область;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Черниговская область.
Какие ограничения действуют в "красной" зоне
"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не имеет никаких новых ограничений после "желтого", поскольку он является сигналом для граждан о том, что их регион постепенно приближается к "красной" зоне.
Уже после перехода к последнему уровню эпидопасности, в области сохраняются предыдущие ограничения и добавляются новые - более строгие, а именно:
- пребывание на территориях общего пользования разрешается исключительно в надетых средствах индивидуальной защиты;
- заведения общепита не имеют права принимать посетителей;
- ТРЦ, развлекательные заведения, заведения торговли и бытового обслуживания не имеют права принимать посетителей;
- учреждения культуры не имеют права принимать посетителей, однако это не касается историко-культурных заповедников;
- запрещается проведение массовых мероприятий, однако это не касается автоконцертов, автокинотеатров, производства аудиовизуальных произведений;
- запрещается деятельность рынков, однако это не касается продовольственных;
- учебные заведения идут на карантин, однако это не касается дошкольных заведений, спецучреждений и учреждений общего среднего образования;
- запрещается работа подвесных канатных дорог.
В то же время в "красной" зоне запреты не применяются в случае, если 100% работников и посетителей:
- прошли полный курс вакцинации против коронавируса и имеют документ, который это подтверждает;
- имеют отрицательны результат теста на коронавирус;
- имеют документ, подтверждающий выздоровление.
Фото: "красная" зона существенно расширилась в Украине (Getty Images)