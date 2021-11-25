Вакцинация в Украине: еще более 275 тысяч людей получили COVID-прививку

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса более 275 тысяч людей. Всего в стране уже проведено более 23,5 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

Вчера, 24 ноября от коронавируса было иммунизировано 275 319 человек. Из которых получили одну дозу вакцины 82 501 человек, а полностью иммунизированны - 192 818 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 13 083 135 человек.

Из которых получили одну дозу - 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 418 000 человек.

В общем количестве в стране проведено 23 501 133 прививки.

В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины от коронавируса.