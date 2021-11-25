ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вакцинация в Украине: еще более 275 тысяч людей получили COVID-прививку

Новина українською →
Украина, Четверг 25 ноября 2021 08:27
Вакцинация в Украине: еще более 275 тысяч людей получили COVID-прививку Фото: еще более 275 тысяч людей получили COVID-прививку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса более 275 тысяч людей. Всего в стране уже проведено более 23,5 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

Вчера, 24 ноября от коронавируса было иммунизировано 275 319 человек. Из которых получили одну дозу вакцины 82 501 человек, а полностью иммунизированны - 192 818 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 13 083 135 человек.

Из которых получили одну дозу - 13 083 133 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 418 000 человек.

В общем количестве в стране проведено 23 501 133 прививки.

В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины от коронавируса.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 16 943 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Запорожской и Львовской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе