Вакцинація в Україні: ще понад 275 тисяч людей отримали COVID-щеплення
В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу понад 275 тисяч людей. Загалом в країні вже проведено понад 23,5 млн щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
Вчора, 24 листопада проти коронавірусу було імунізовано 275 319 людей. З яких отримали одну дозу вакцини 82 501 людина, а повністю імунізовані - 192 818 людей.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 13 083 135 людей.
З яких отримали одну дозу - 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 10 418 000 людей.
У загальній кількості в країні проведено 23 501 133 щеплення.
У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини від коронавірусу.
Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зафіксували 16 943 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Запорізькій та Львівській областях.