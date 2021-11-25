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Вакцинація в Україні: ще понад 275 тисяч людей отримали COVID-щеплення

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Україна, Четвер 25 листопада 2021 08:27
Вакцинація в Україні: ще понад 275 тисяч людей отримали COVID-щеплення Фото: ще понад 275 тисяч людей отримали COVID-щеплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу понад 275 тисяч людей. Загалом в країні вже проведено понад 23,5 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

Вчора, 24 листопада проти коронавірусу було імунізовано 275 319 людей. З яких отримали одну дозу вакцини 82 501 людина, а повністю імунізовані - 192 818 людей.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 13 083 135 людей.

З яких отримали одну дозу - 13 083 133 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 10 418 000 людей.

У загальній кількості в країні проведено 23 501 133 щеплення.

У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні зафіксували 16 943 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Запорізькій та Львівській областях.

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