Вакцинация в Украине: еще почти 300 тысяч человек получили COVID-прививку
В Украине за минувшие сутки против коронавируса вакцинировали почти 300 тысяч человек. Всего в стране проведено более 21 млн прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
За сутки
За вчера, 17 ноября против COVID-19 было вакцинировано 297 832 человека.
Из которых одну дозу вакцины получили 108 754 человека, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 189 078.
В целом в Украине
В Украине с начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек.
Из которых получили одну дозу вакцины -12 554 333 человека, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 9 257 319 человек.
В общем количестве в стране уже проведено 21 811 652 прививок.
В Минздраве добавляют, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы COVID-вакцины.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен через приложение "Дия".
Добавим, премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как именно будут начисляться вознаграждения за вакцинацию.