Вакцинація в Україні: ще майже 300 тисяч людей отримали COVID-щеплення

Фото: ще майже 300 тисяч людей отримали COVID-щеплення (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні за минулу добу проти коронавірусу вакцинували майже 300 тисяч людей. Загалом в країні проведено більш як 21 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.