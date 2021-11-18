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Вакцинація в Україні: ще майже 300 тисяч людей отримали COVID-щеплення

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Україна, Четвер 18 листопада 2021 08:25
Вакцинація в Україні: ще майже 300 тисяч людей отримали COVID-щеплення Фото: ще майже 300 тисяч людей отримали COVID-щеплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу проти коронавірусу вакцинували майже 300 тисяч людей. Загалом в країні проведено більш як 21 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За добу

За вчора, 17 листопада проти COVID-19 було вакциновано 297 832 людини.

З яких одну дозу вакцини отримали 108 754 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) -189 078.

Загалом в Україні

В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 людей.

З яких отримали одну дозу вакцини - 12 554 333 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 9 257 319 людей.

У загальній кількості в країні вже проведено 21 811 652 щеплень.

У МОЗ додають, що 88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози COVID-вакцини.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський оголосив, що з 19 грудня вакциновані українці зможуть отримати по тисячі гривень, зокрема через додаток "Дія".

Додамо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, як саме будуть нараховуватися винагородження за вакцинацію.

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