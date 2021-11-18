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Вакцинация в Украине: еще почти 300 тысяч человек получили COVID-прививку

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки против коронавируса вакцинировали почти 300 тысяч человек. Всего в стране проведено более 21 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

За сутки

За вчера, 17 ноября против COVID-19 было вакцинировано 297 832 человека.

Из которых одну дозу вакцины получили 108 754 человека, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 189 078.

В целом в Украине

В Украине с начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек.

Из которых получили одну дозу вакцины -12 554 333 человека, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 9 257 319 человек.

В общем количестве в стране уже проведено 21 811 652 прививок.

В Минздраве добавляют, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы COVID-вакцины.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский объявил, что с 19 декабря вакцинированные украинцы смогут получить по тысяче гривен через приложение "Дия".

Добавим, премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как именно будут начисляться вознаграждения за вакцинацию.

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