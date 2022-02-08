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Вакцинация в Украине: количество суточных COVID-прививок увеличилось втрое 

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Украина, Вторник 08 февраля 2022 08:23
Вакцинация в Украине: количество суточных COVID-прививок увеличилось втрое  Фото: еще более 63 тысяч человек получили прививку от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса более 63 тысяч человек. Что в три раза больше по сравнению с предыдущим днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 7 февраля в Украине 63 919 человек вакцинированы против COVID-19.

Из которых первую дозу получили 19 526 человек, вторую дозу - 28 877 человек, дополнительную дозу получили 543 человека, а бустерную - 14 973.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 478 008 человек,

В частности, получили первую дозу - 15 478 006 людей, получивших две дозы - 14 809 443 человека, дополнительную дозу - 20 875 человек, а бустерную - 474 203. Всего в стране проведено 30 782 527 прививок.

Напомним, в Министерстве здравоохранения ответили, планируют ли в Украине вводить вакцинацию от коронавируса среди детей от 5 лет.

Добавим, Минздрав предоставил разъяснения, что делать в случае отказа делать прививку от COVID-19.

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