Вакцинация в Украине: количество суточных COVID-прививок увеличилось втрое
В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса более 63 тысяч человек. Что в три раза больше по сравнению с предыдущим днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Статистика за сутки
За вчера, 7 февраля в Украине 63 919 человек вакцинированы против COVID-19.
Из которых первую дозу получили 19 526 человек, вторую дозу - 28 877 человек, дополнительную дозу получили 543 человека, а бустерную - 14 973.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 478 008 человек,
В частности, получили первую дозу - 15 478 006 людей, получивших две дозы - 14 809 443 человека, дополнительную дозу - 20 875 человек, а бустерную - 474 203. Всего в стране проведено 30 782 527 прививок.
Напомним, в Министерстве здравоохранения ответили, планируют ли в Украине вводить вакцинацию от коронавируса среди детей от 5 лет.
Добавим, Минздрав предоставил разъяснения, что делать в случае отказа делать прививку от COVID-19.