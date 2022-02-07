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Пока не рассматривается. В Минздраве рассказали, будут ли вакцинировать детей от 5 лет

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Киев, Понедельник 07 февраля 2022 15:41
Пока не рассматривается. В Минздраве рассказали, будут ли вакцинировать детей от 5 лет Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения ответили, планируют ли в Украине вводить вакцинацию от коронавируса среди детей от 5 лет. Сейчас такой вопрос не рассматривается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санврача Украины Игоря Кузина в интервью "Фокусу".

"Мы официально рекомендуем вакцинировать детей от 12 лет. Раньше эта норма распространялась лишь на случаи, когда ребенок имел определенные сопутствующие болезни, но сейчас любая семья может прививать ребенка по собственному желанию. Вопрос о вакцинации детей от 5 до 12 лет пока не рассматривается", - рассказал Кузин.

По его словам, вопрос о вакцинации детей этой возрастной категории планируется адресовать Национальной технической группе экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕІ) во втором квартале 2022 года.

"Сегодня в мире еще мало информации об особенностях вакцинации этой возрастной группы. Это социальная неактивная категория, то есть рисков инфицироваться у них гораздо меньше, чем у подростков, посещающих школу или профессиональное учебное заведение", - резюмировал Кузин.

Напомним, ранее глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий заявлял, что прививки от коронавируса детям старше 5 лет начнут делать с 2022 года.

При этом в Минздраве предполагали, что могут разрешить вакцинацию от COVID для детей старше 5 лет в первые месяцы этого года.

Напомним, вакцинировать от коронавируса некоторые категории детей с 12 лет в Украине начали еще в июне 2021 года, но в октябре Минздрав разрешил делать прививки всем подросткам.

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