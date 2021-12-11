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Вакцинация в Украине: за сутки прививку получили еще почти 170 тысяч человек

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Украина, Суббота 11 декабря 2021 08:36
Вакцинация в Украине: за сутки прививку получили еще почти 170 тысяч человек Фото: за сутки прививку получили еще почти 170 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса еще почти 170 тысяч человек. Всего в стране уже сделали более 26,4 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 10 декабря от коронавируса было вакцинировано 168 359 человек. Из которых первую дозу вакцины получили 55 798 человек, полностью иммунизированны (получили две дозы) - 112 561 человек.

Общая статистика

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 087 749 человек. Из них получили первую дозу вакцины - 14 087 747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 364 798.

В общем количестве в стране проведено 26 452 547 прививок.

Напомним, с 19 декабря украинцы смогут получить 1 тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. Как получить выплату подробно в материале РБК-Украина.

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