Вакцинація в Україні: за добу щеплення отримали ще майже 170 тисяч людей

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу ще майже 170 тисяч людей. Загалом в країні вже зробили понад 26,4 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 10 грудня від коронавірусу було вакциновано 168 359 людей. З яких першу дозу вакцини отримали 55 798 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 112 561 людина.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 087 749 людей. З них отримали першу дозу вакцини - 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 364 798.

У загальній кількості в країні проведено 26 452 547 щеплень.