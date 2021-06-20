Вакцинация. Вчера прививку от COVID получили почти 26 тысяч украинцев
В Украине за минувшие сутки, 19 июня, сделали еще 25 603 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 21 616 человек, а полностью вакцинировались 3 987 украинцев.
Вчера вакцинацию населения проводили 214 мобильных бригад, 362 пункта прививки и 46 центров вакцинации. В лист ожидания вакцинации уже записались 715 211 граждан.
В Украине прививку от коронавируса уже получили 1 722 327 человек, а всего было сделано 2 082 102 прививки. Первую дозу вакцины получили 1 722 325 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 359 777 человек.
Напомним, Минздрав призвал украинцев сообщать о вакцинации от коронавируса в соцсетях. Таким образом министерство хочет мотивировать граждан вакцинироваться от COVID-19.
Добавим, 18 июня в Украине зафиксировали рекордное количество прививок от коронавируса за сутки.