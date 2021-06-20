Вакцинація. Вчора щеплення від COVID отримали майже 26 тисяч українців
В Україні за минулу добу, 19 червня, зробили ще 25 603 щеплень від коронавірусу. Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 21 616 людей, а повністю вакцинувалися 3 987 українців.
Вчора вакцинацію населення проводили 214 мобільних бригад, 362 пункти щеплення та 46 центрів вакцинації. У лист очікування вакцинації вже записалися 715 211 громадян.
В Україні щеплення від коронавірусу вже отримали 1 722 327 людей, а загалом було зроблено 2 082 102 щеплення. Першу дозу вакцини отримали 1 722 325 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 359 777 осіб.
Нагадаємо, МОЗ закликало українців повідомляти про вакцинацію від коронавірусу у соцмережах. Таким чином міністерство хоче мотивувати громадян вакцинуватися від COVID-19.
Додамо, 18 червня в Україні зафіксували рекордну кількість щеплень від коронавірусу за добу.