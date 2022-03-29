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Вакцинация от COVID во время войны. Появилась детальная информация что делать

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Киев, Вторник 29 марта 2022 16:52
Вакцинация от COVID во время войны. Появилась детальная информация что делать Фото: Вакцинация во время боевых действий (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Опубликована информация касающаяся вакцинации от коронавируса. Несмотря на боевые действия украинцы могут прививаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi.

Несмотря на отмену карантинных зон на время войны, у всех украинцев есть возможность получать прививку от коронавируса – плановую или бустерную (к сожалению, кроме зон активных боевых действий).

Прививки от COVID-19 можно получить только в медучреждениях. Перед визитом обязательно уточните время работы пунктов прививки и наличие нужной вакцины. Это можно сделать по телефону или непосредственно в медучреждении. Онлайн запись пока недоступна.

Данные о вакцинации вносятся в базу данных, а информация о прививках будет отображаться в личном кабинете в "Дія". Бумажные сертификаты выдаваться не будут.

Напомним, что в Украине на время военного положения отменены карантинные зоны.

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