Вакцинация от COVID во время войны. Появилась детальная информация что делать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsi .

Несмотря на отмену карантинных зон на время войны, у всех украинцев есть возможность получать прививку от коронавируса – плановую или бустерную (к сожалению, кроме зон активных боевых действий).

Прививки от COVID-19 можно получить только в медучреждениях. Перед визитом обязательно уточните время работы пунктов прививки и наличие нужной вакцины. Это можно сделать по телефону или непосредственно в медучреждении. Онлайн запись пока недоступна.

Данные о вакцинации вносятся в базу данных, а информация о прививках будет отображаться в личном кабинете в "Дія". Бумажные сертификаты выдаваться не будут.