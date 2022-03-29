ru ua
Вт, 29 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вакцинація від COVID під час війни. З'явилася детальна інформація що робити

Новость на русском →
Київ, Вівторок 29 березня 2022 16:52
Вакцинація від COVID під час війни. З'явилася детальна інформація що робити Фото: Вакцинація під час бойових дій (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Опублікована інформація що стосується вакцинації від коронавірусу. Незважаючи на бойові дії українці можуть зробити щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.

Незважаючи на скасування карантинних зон на час війни, у всіх українців є можливість отримувати щеплення від коронавірусу – планову або бустерну (на жаль, крім зон активних бойових дій).

Щеплення від COVID-19 можна отримати тільки в медустановах. Перед візитом обов'язково уточніть час роботи пунктів щеплення і наявність потрібної вакцини. Це можна зробити за телефоном або безпосередньо в медзакладі. Онлайн запис поки недоступний.

Дані про вакцинацію вносяться в базу даних, а інформація про щеплення буде відображатися в особистому кабінеті в "Дії". Паперові сертифікати видаватися не будуть.

Нагадаємо, що в Україні на час воєнного стану скасовані карантинні зони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус