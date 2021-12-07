Вакцинацию от COVID прошли более 40 000 украинских детей, - Ляшко

На сегодня вакцинацию от COVID прошли уже более 40 000 украинских детей старше 12 лет. При этом в стране пока не рассматривается массовая вакцинация детей от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко на форуме "Украина 30".