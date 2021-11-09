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Не вакцинировались от COVID: в КГГА отстранили от работы 7 сотрудников

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Киев, Вторник 09 ноября 2021 10:37
Не вакцинировались от COVID: в КГГА отстранили от работы 7 сотрудников Фото: в КГГА отстранили от работы 7 сотрудников без вакцинации (РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 8 ноября, в Киевской городской государственной администрации (КГГА) отстранили от работы 7 сотрудников, которые не сделали вакцину против COVID-19. Трое из отстраненных лиц - это работники аппарата КГГА, и еще четверо - работники департаментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного, на период отстранения от работы заработная плата сотрудников не сохраняется.

"Период отстранения не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет в стаж, дающий право на ежегодный отпуск", - рассказал он.

Отстраненные сотрудники смогут вернуться к работе после окончания карантина или после получения вакцинации - они должны будут предоставить соответствующие документы.

По словам Загуменного, по состоянию на 8 ноября вакцинированы почти 93% сотрудников КГГА.

Чиновник отметил, что еще 12 работников имеют справки, что недавно переболели коронавирусом, а один человек имеет противопоказания к вакцинам, потому прививку от COVID не делал.

Напомним, Минздрав расширил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной.

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