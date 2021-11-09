Не вакцинувалися від COVID: у КМДА усунули від роботи 7 співробітників

У понеділок, 8 листопада, у Київській міській державній адміністрації (КМДА) усунули від роботи 7 співробітників, які не зробили вакцину проти COVID-19. Троє з відсторонених осіб - це працівники апарату КМДА, і ще четверо - працівники департаментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

За словами керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, на період усунення від роботи заробітна плата працівників не зберігається.

"Період усунення не увійде до страхового стажу для призначення пенсії та оплати тимчасової непрацездатності, а також не увійде до стажу, що дає право на щорічну відпустку", - розповів він.

Відсторонені співробітники зможуть повернутися до роботи після закінчення карантину або після отримання вакцинації - вони повинні будуть надати відповідні документи.

За словами Загуменного, станом на 8 листопада вакциновано майже 93% співробітників КМДА.

Чиновник зазначив, що ще 12 працівників мають довідки, що нещодавно перехворіли на коронавірус, а одна людина має протипоказання до вакцин, тому щеплення від COVID не робила.