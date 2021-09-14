Вакцинирован каждый пятый. Эксперт прогнозирует проседание уровня прививок: в чем причина

Вакцинация в Украине от коронавируса продолжается, уже 19% взрослого населения получили хотя бы одну дозу. Среди лидеров по уровню вакцинации Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По словам эксперта, сейчас в Украине вакцинирован практически каждый пятый, а по крайней мере одну дозу получили 19% взрослого населения и скоро уровень вакцинации достигнет 20%, но нужно ускоряться.

"Уровень вакцинации надо повышать до 320 тыс. прививок в сутки, сейчас в среднем 132 тыс. в сутки", - подчеркнул он.

Ганиченко пояснил, что сейчас Украина будет входить во вторые дозы и это может привести к тому, что темпы вакцинации на некоторое время могут просесть.

"Большая доля вторых доз Moderna, которые должны быть довведены уже в начале этой недели...То есть скоро этот вклад Moderna закончится и мы сможем видеть краткосрочное проседание уровня вакцинации в Украине", - добавил он.