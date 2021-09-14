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Вакцинований кожен п'ятий. Експерт прогнозує просідання рівня щеплень: у чому причина

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Україна, Вівторок 14 вересня 2021 14:31
Вакцинований кожен п'ятий. Експерт прогнозує просідання рівня щеплень: у чому причина Фото: вакцинація в Україні триває (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

Вакцинація в Україні від коронавірусу триває, вже 19% дорослого населення отримали хоча б одну дозу. Серед лідерів за рівнем вакцинації - Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченко.

За словами експерта, наразі в Україні вакцинований практично кожен п'ятий, а принаймні одну дозу отримали 19%дорослого населення і скоро рівень вакцинації досягне 20%, але потрібно пришвидшуватися.

"Рівень вакцинації треба підвищувати до 320 тис. щеплень на добу, зараз в середньому 132 тис. на добу", - наголосив він.

Ганиченко пояснив, що зараз Україна буде входити в другі дози і це може призвести до того, що темпи вакцинації на деякий час можуть просісти.

"Велика частка других доз Moderna, які мають бути довведені вже на початку цього тижня...Тобто скоро цей вклад Moderna закінчиться і ми зможемо бачити короткострокове просідання рівня вакцинації в Україні", - додав він.

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