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Вакцинированные за рубежом украинцы также получат "ковидную" тысячу, - Шмыгаль

Автор: Ольга Белей

Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании подчеркнул, что украинцы, которые привились за границей, также должны получить преимущества украинского COVID-сертификата. Им должны предоставить возможность перенести сертификаты в "Дию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время селекторного совещания по противодействию распространению COVID-19.

"Люди, которые были вакцинированы за рубежом признанными в мире вакцинами, должны воспользоваться программой президента "еПоддержка". Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в "Дию"", - заявил он.

При этом Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день уже 3,6 млн человек воспользовались услугой, из них почти 2 млн получили средства.

При этом в Министерстве здравоохранения отметили, что для выполнения задания предыдущего селекторного совещания было разрешено таким лицам получить украинский сертификат у семейного врача.

Напомним, в Украине продолжают выплачивать украинцам по 1 тысяче гривен за вакцинацию. Уже 6 банков стали партнерами этой программы.

РБК-Украина ранее писало, как оформить выплату за вакцинацию.

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Денис Шмыгаль