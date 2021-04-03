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Вакцинированным американцам разрешили свободно путешествовать

Новина українською → США, Суббота 03 апреля 2021 06:55
Вакцинированным американцам разрешили свободно путешествовать Фото: авиарейсы (David McNew/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Полностью вакцинированные американцы смогут безопасно путешествовать по стране. При этом им не нужно будет сдавать тесты на COVID-19 и отправляться на карантин.

Об этом сообщает Associated Press.

Центры по контролю и профилактике заболеваний обновили правила, в которых говорится, что полностью вакцинированные люди могут свободно путешествовать по США, не проходя тестирование на коронавирус или не отправляясь в карантин после этого.

Тем не менее, наличие прививок от коронавируса не освобождает американцев от ношения масок, им по-прежнему рекомендуют соблюдать дистанцию и избегать большого количества людей.

Что касается международных поездок, то вакцинированным американцам не нужно проходить тест на коронавирус перед отъездом, если этого не требует страна назначения.

Туристам, которые приезжают в США, все равно нужно пройти тест на коронавирус, даже в случае если они получили дозу вакцины. Тесты нужно проходить перед посадкой на рейс и через три-пять дней после прибытия в США.

Для людей, которые не получили полностью все дозы вакцины, рекомендуют избегать ненужных поездок. В случае, если путешествия избежать нельзя, то нужно пройти тестирование за один-три дня до поездки и за три-пять дней после нее. Также такие путешественники должны оставаться на карантине в течение недели после поездки, даже если их тест на COVID-19 отрицательный.

Отметим, что по данным CDC, более 100 миллионов человек в США уже получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. При этом человек считается полностью вакцинированным через две недели после получения последней необходимой дозы.

Напомним, в США заявили, что им не нужна вакцина AstraZeneca. Там она до сих пор не зарегистрирована.

Также сообщалось, что в Израиле начали закрывать отделения больниц, где лечат пациентов с коронавирусом.

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